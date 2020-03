Toni Kroos meldet sich aus Quarantäne : „Wir sind fit“

Berlin Fußball-Nationalspieler Toni Kroos steht seit mehreren Tagen wegen Corona-Verdachts unter Quarantäne. In der TV-Show „Late Night Berlin“ erzählt er, wie es ihm und seiner Familie in Madrid geht.

Fußball-Nationalspieler Toni Kroos (30), der derzeit unter Quarantäne steht, hat keine Anzeichen für eine Erkrankung am Coronavirus. „Mir und meiner Familie geht es gut, keine Symptome. Wir sind fit“, sagte Kroos in der am späten Montagabend ausgestrahlten ProSieben-Show „Late Night Berlin“. Kroos steht, wie die gesamte Mannschaft von Real Madrid, seit mehreren Tagen unter Quarantäne, weil zuvor ein Profi des Basketballteams positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden war.