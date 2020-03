Erste „DSDS“-Liveshow : Dieter Bohlen äußert sich zu Xavier Naidoo - und kündigt neuen Juror an

Düsseldorf Die erste Liveshow von „Deutschland sucht den Superstar“ war mit Spannung erwartet worden - weil Juror Xavier Naidoo kurz zuvor aus der Jury geworfen wurde. Kurz vor Ende der Sendung ergriff dann Dieter Bohlen das Wort.

Würde sich DSDS-Chefjuror Dieter Bohlen zum Fall Xavier Naidoo äußern - oder nicht? Seit Tagen sieht sich Naidoo nach Aussagen in einem Video Rassismus-Vorwürfen ausgesetzt. Er wies diese vehement zurück und schrieb in einem Facebook-Post, er sei falsch interpretiert worden. Außerdem setze er sich aus tiefster Überzeugung gegen Ausgrenzung und Rassenhass ein. Naidoo erklärte die in dem Video vorgetragenen Liedtexte aber nicht genauer und ging nicht konkret auf die Vorwürfe ein.

Auch der Fernsehsender RTL sah nach Naidoos Stellungnahme offenbar weiteren Klärungsbedarf und nahm den Sänger aus der DSDS-Jury. Naidoo bleibe dem Sender viele Antworten schuldig, zudem seien weitere Videos aufgetaucht, die in eine ähnliche Richtung gingen, hieß es in einer Stellungnahme des Senders.

In dem nun aufgetauchten Video geht es um Textzeilen wie diese: „Ich hab' fast alle Menschen lieb, aber was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt, dann muss ich harte Worte wählen. Denn keiner darf meine Leute quälen.“ Wer das Video wann ins Netz stellte, ist unklar. Das Ergebnis aber konnten die Zuschauer am Samstagabend sehen: Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen saßen am Samstag zu dritt in der Jury.