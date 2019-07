Rätselraten bei „The Masked Singer“ : Stecken wirklich diese Promis unter den verrückten Kostümen?

Foto: dpa/ProSieben 7 Bilder Wer steckt hinter den Kostümen bei „Masked Singer“.

Köln Bei „The Masked Singer“ findet am Donnerstagabend die vierte Show statt. Welche Promis können unter den Kostümen stecken?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Donnerstagabend läuft die vierte Folge der Pro-Sieben-Sendung „The Masked Singer“. Und die Fans rätseln und rätseln und rätseln: welche Promis stecken unter den fantasievollen Kostümen. Nachdem Ex-„No Angels“-Star Lucy Diakovska (Krake), Schauspielerin Susan Sideropoulos (Schmetterling) und Schauspieler Heinz Hoenig (Kakadu) rausgeflogen sind und sich der Öffentlichkeit präsentieren, geht das große Raten um 20.15 Uhr weiter.

Und so gibt es für jeden Teilnehmer der Sendung mehrere Tipps durch die Promi-Jury um Ruth Moschner, Collien Ulmen-Fernandes und Max Giesinger.

Sie sind sich so gut wie sicher – diese Stars könnten unter den Kostümen stecken.

Der Grashüpfer : Mirko Nontschew (Ruth Moschner), Jan Josef Liefers, Jerome Boateng (Online-Ratespiel), Gil Ofarim (Collien Ulmen-Fernandes)

: Mirko Nontschew (Ruth Moschner), Jan Josef Liefers, Jerome Boateng (Online-Ratespiel), Gil Ofarim (Collien Ulmen-Fernandes) Der Astronaut : James Arthur (Tipp von Faisal Kawusi), Adel Tawil (Tipp von Collien Ulmen-Fernandes), Max Mutzke, Andreas Bourani, Laith Al-Deen (Tipp von Max Giesinger)

: James Arthur (Tipp von Faisal Kawusi), Adel Tawil (Tipp von Collien Ulmen-Fernandes), Max Mutzke, Andreas Bourani, Laith Al-Deen (Tipp von Max Giesinger) Das Eichhörnchen : Evil Jared Hasselhoff, Samu Haber (Online-Ratespiel), Markus Schenkenberg (Tipp von Ruth Moschner), Alec Völkel (Tipp von Max Giesinger)

: Evil Jared Hasselhoff, Samu Haber (Online-Ratespiel), Markus Schenkenberg (Tipp von Ruth Moschner), Alec Völkel (Tipp von Max Giesinger)



„The Masked Singer“ : Welcher Promi hier singt, bleibt lange ein Geheimnis







„Die Bachelorette“ bei RTL : Wie man in 15 Minuten den Glauben an die Männerwelt verliert



Schwache Abozahlen : Gerät Streaming-König Netflix ins Straucheln?

zurück



weiter

Der Engel: Tom Beck (Tipp von Ruth Moschner), Bülent Ceylan (Tipp von Max Giesinger), Till Lindemann, Campino, der Graf (Online-Ratespiel)

Tom Beck (Tipp von Ruth Moschner), Bülent Ceylan (Tipp von Max Giesinger), Till Lindemann, Campino, der Graf (Online-Ratespiel) Der Kudu : Joko Winterscheidt (Tipp von Ruth Moschner), Steven Gätjen (Tipp von Max Giesinger), Daniel Aminati, Detlef Soost (Tipp von Online-Ratespiel)

: Joko Winterscheidt (Tipp von Ruth Moschner), Steven Gätjen (Tipp von Max Giesinger), Daniel Aminati, Detlef Soost (Tipp von Online-Ratespiel) Das Monster: Evelyn Burdecki (Tipp von Max Giesinger), Sarah Lombardi, Maite Kelly (Online-Ratespiel), Susi Kentikian (Tipp von Collien Ulmen-Fernandes)

Evelyn Burdecki (Tipp von Max Giesinger), Sarah Lombardi, Maite Kelly (Online-Ratespiel), Susi Kentikian (Tipp von Collien Ulmen-Fernandes) Der Panther: Vanessa Petrou (Tipp von Collien Ulmen-Fernandes), Martina Hill, Sophia Thomalla (Online-Ratespiel), Stefanie Hertel (Tipp von Ruth Moschner)

+++

Pro Sieben verteidigt Witz von Kawusi

Nach einem Witz über den Gesundheitszustand von Kanzlerin Angela Merkel (64) bei „The Masked Singer“ hat ProSieben den Komiker Faisal Kawusi in Schutz genommen.

Ein Star unter einer Kakadu-Maske wirkte in seiner Körpersprache nervös und zitterte mehrmals. Kawusi (27) brachte zunächst den Entertainer Jürgen von der Lippe als Auflösung ins Gespräch - außer der Verkleidete zittere so weiter: „Dann sag ich "Angela Merkel".“

Merkel hatte in den vergangenen Wochen mehrfach bei der Begrüßung anderer Regierungschefs Zitteranfälle erlitten - immer beim Stillstehen, während die Nationalhymnen gespielt wurden. Zuletzt war dies am Mittwoch der Fall gewesen, als sie den finnischen Regierungschef Antti Rinne mit militärischen Ehren empfing. Anschließend versicherte Merkel, es gehe ihr gut: „Man muss sich keine Sorgen machen.“

Beim Publikum mehrten sich kritische Stimmen in sozialen Medien, dass so ein Scherz geschmacklos sei. ProSieben reagierte: „Wir lachen gerne mal. Und wir mögen Faisal Kawusi. Und wir sind immer wieder davon überrascht, über was man sich alles künstlich aufregen kann.“

+++

Der einzige Verlierer heute ist leider #kawusi ... der Zitter-Witz ist unter aller Sau! Bei #LetsDance habe ich ihn gefeiert. Aber das heute war kacke! #TheMaskedSinger — NeverMind (@BlondeGinGirl) 11. Juli 2019

Welcher Vogel ist das denn?

(veröffentlicht am 12. Juli)

Bei „The Masked Singer“ gab es die nächste prominente Enthüllung in Folge 3. Im Gefieder das Kakadus steckte niemand anderes als Schauspieler Heinz Hoenig (67). Damit ist er bislang der älteste Kandidat bei „The Masked Singer“.

Der 67-Jährige bekam für seinen Auftritt mit der Rockballade „Behind Blue Eyes“ von Limp Bizkit die wenigsten Anrufe und musste deshalb am Ende seine Maske fallen lassen. „Es ist schon mal schön, wenn man wieder Luft kriegt“, kommentierte Hoenig direkt nach der Enthüllung. „Ich habe eine ganze Menge erfahren, gelernt und Freude gehabt.“ Er sei froh, dass er jetzt wieder nach Hause könne. „Anni, ich komme“, rief der Schauspieler („Das Boot“, „Der große Bellheim“) seiner Ehefrau zu.

Die Voting-Gemeinde hatte bis zuletzt auf Jürgen von der Lippe im Kostüm gesetzt. Einzig Ruth Moschner deutete die Hinweise im Einspieler richtig. Dort war das Wort „Grips“ zu lesen – Hoenig spielte lange am Berliner Grips-Theater. Heinz Hoenig, der als Funker Hinrich in Wolfgang Petersens „Das Boot“ seinen Durchbruch hatte, spielte in über 150 Kino- und Fernsehfilmen mit.

Es ist Susan Sideropoulos oder wie Sie 95% der Deutschen nennen: „Hä, wer?“ #TheMaskedSinger — Patrick Nies (@derderrechthat) 4. Juli 2019