Sky spart Personal in der 2. Bundesliga : Pay-TV-Sender verzichtet künftig auf Konferenz-Kommentatoren

Unterföhring Pay-TV-Sender Sky verzichtet ab kommender Saison in der 2. Bundesliga auf die eigens für die Konferenz abgestellten Kommentatoren. Ein Moderator führt künftig aus dem Studio durch den Spieltag.

Sky ändert sein Konzept bei der Live-Berichterstattung der 2. Fußball-Bundesliga. Der Pay-TV-Sender setzt in der neuen Saison bei der Konferenzschaltung nicht mehr eigene Reporter für jedes Spiel ein. Stattdessen wird ein Moderator im Studio das Format präsentieren und an den jeweiligen Kommentator des Einzelspiels übergeben.

Die Konferenzschaltung mit Moderator im Studio soll laut Sky eine „höhere Dynamik bieten“. In der 1. Fußball-Bundesliga und in der Champions League soll nach Angaben des Senders aber weiter mit zusätzlichen Konferenz-Kommentatoren gearbeitet werden.

Sky überträgt alle 306 Spiele der 2. Bundesliga live. Für Fans ohne Abonnement gibt es Höhepunkte der Spiele am Freitagabend ab 22.30 Uhr und am Sonntagabend ab 19.30 Uhr beim frei zu empfangenden Sender Sky Sport News. Zusammenfassungen ohne zusätzliche Bezahlung gibt es zudem am Samstag in der „Sportschau“ der ARD und am Montagabend bei dem zur RTL-Gruppe gehörenden Nischensender Nitro.