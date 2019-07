Deutsche Erfolgsserie : Netflix kündigt neue „How to Sell Drugs Online“-Staffel an

Netflix kündigt neue „How to Sell Drugs Online“-Staffel an

Schauspieler Maximilian Mundt (als Schüler Moritz) und Danilo Kamperidis (als Kumpel Lenni) in einer Szene aus „How to Sell Drugs Online (Fast)“. Foto: dpa/-

Köln Computer-Nerd Moritz schafft in „How to Sell Drugs Online (Fast)“ den größten Drogen-Versandhandel Europas. Jetzt hat Streamingdienst Netflix eine zweite Staffel der Serie angekündigt, die von einer Kölner Firma produziert wird.

Von der Netflix-Serie „How to Sell Drugs Online (Fast)“ soll es eine zweite Staffel geben. Das kündigte der Streamingdienst am Dienstag an. In der von der bildundtonfabrik (btf) in Köln produzierten Comedyserie steht ein jugendlicher Nerd namens Moritz Zimmermann (Maximilian Mundt) im Mittelpunkt, der aus Liebeskummer Europas größten Online-Drogenhandel startet, anfangs etwas holprig. In der zweiten Staffel laufen die Geschäfte immer besser, allerdings mit Risiken und Nebenwirkungen.