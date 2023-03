RTL-Tanzshow Darum erteilt Profi-Tänzerin Oana Nechiti „Let’s Dance“ eine Absage

Für viele Fans fiel Oanas Antwort in einer Instagram-Story unglücklicherweise sehr enttäuschend aus. So erklärte die 35-Jährige, dass sie zwar dankbar über ihre Zeit in der Tanzshow sei, sich eine Rückkehr allerdings nicht vorstellen könne. „Ich war immer mit ganzem Herzen dabei und habe mein absolut Bestes gegeben, weil ich Tanzen und das Format liebe“, erklärt sie, stellt aber auch klar: „Allerdings glaube ich, dass alles seine Zeit hat. Jetzt befinde ich mich in einer anderen Lebensphase. Also nein.“