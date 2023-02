TV-Nachlese zu „Hart aber fair“ „Es geht nicht um Diplomatie oder Waffen, es geht um Diplomatie und Waffen“

Göring-Eckhardt weist darauf hin, dass der Krieg in der Ukraine nicht 2022, sondern 2014 begonnen habe. „Da hat es auch Verhandlungen gegeben“, sagt die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. „Und die Verhandlungen haben nicht dazu geführt, dass Putin sich an irgendetwas gehalten hätte.“ Mit Blick auf den Donbass beschreibt sie die Folgen so: „Seit 2014 hat dort jeden Tag Krieg stattgefunden.“ Göring Eckardt erinnert zudem an Putins Vorgehen in Tschetschenien, Georgen und die „Verunsicherung“ in Moldau. „Deswegen ist ja die Frage: Wann kann man mit diesem Machthaber eigentlich verhandeln?“