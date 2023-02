So war der „Tatort“ aus Österreich Wenn die Arbeit das Leben ist

Worum ging es? Der junge und erfolgreiche Marlon Unger (Felix Oitzinger) wird nach einer Radtour vor seiner Wohnung überfallen und erstochen. Er war ein Überflieger in seinem Job in einer IT-Firma, die „Solutions“ für Betriebe mit finanziellen Problemen anbietet. Unger war selbstbewusst und schien beliebt zu sein. Doch je länger Moritz Eisner (Harald Krassnitzer), Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Meret Schande (Christina Scherrer) im Freundes- und Kollegenkreis ermitteln, desto mehr ändert sich das Bild, das sie von dem Opfer gewinnen. Hinter der Fassade kommt ein ehrgeiziger Mann zutage, der keine Skrupel hat, durch „Optimierungen“ in Firmen Leute in die Arbeitslosigkeit zu schicken. Dadurch gerät auch der Vater von Ungers Freundin in Verdacht, dessen Job vor einigen Jahren wegrationalisiert worden war und der mit dem Selbstverständnis des jungen Mannes zu kämpfen hat.