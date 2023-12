RTL-Show Victoria Swarovski und „Knossi“ moderieren „Supertalent“

„Knossi“, selbst ernannter „König des Internets“, sagte in Richtung der Kandidaten: „Ich werde euch zur Seite stehen. Ich bin da. Ich passe auf. Alles wird gut. Ich freue mich auf vier atemberaubende Shows bei RTL. Das Supertalent ist wieder da und Knossi ist dabei. Ich freue mich so auf euch.“ Neu in der 16. Staffel: Mancher Kandidat erfährt erst in der Show, dass er Teil vom „Supertalent“-Wettbewerb sein wird. Einen Starttermin des neuen Durchgangs nannte RTL noch nicht.