Einbruch in „Sallycon Valley“ „Let’s Dance“-Teilnehmerin Sally Özcan wurde ausgeraubt

In seinem kurzen Statement erklärt er weiter: „Wir sind alle unter Schock!“ Glücklicherweise kamen bei dem Raub aber alle glimpflich davon. „Macht euch keine Sorgen, niemandem ist etwas passiert!“, beruhigt Murat ihre Follower. Das Back-Imperium, das sich Sally gemeinsam mit ihrem Mann aufgebaut hat, ist mehr als nur Arbeit für die beiden. „Es ist unser Zuhause und nicht einfach ein Unternehmen“, erklärt Murat auf Instagram. Tatsächlich befindet sich das Zuhause der beiden in unmittelbarer Nähe zu den Büroräumen. „Bin so froh, dass sie nicht in unser Zuhause gekommen sind“, schreibt Sally in einer Instagram-Story.