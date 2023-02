Neue Nachmittags-Show auf Sat.1 „Volles Haus!“ mit Jasmin Wagner und Jochen Schropp startet am Montag

Jasmin Wagner und Jochen Schropp bringen bei Sat.1 Schwung in den Nachmittag. Mit ihrem Programm „Volles Haus!“ gehen die Moderatoren am Montag um 16 Uhr erstmals auf Sendung. Sat.1 hat als Studio ein ganzes Haus gebaut - von Wohnzimmer, Küche und Bad bis zu Garten und Garage. Geboten wird ein Rahmenprogramm mit Service und Talk, zu dem auch die VIP-Show „Bunte - live“, die Sendung „Britt - Der Talk“ und verschiedene Dokusoaps gehören. „„Volles Haus!“ ist die einzige Nachmittagsshow im Fernsehen, in die wir täglich die Zuschauerinnen und Zuschauer live und volle drei Stunden lang einladen“, so Wagner, die einst als Sängerin Blümchen bekannt wurde.