Die Höhle der Löwen 2018 - Start der neuen Staffel ist am 4. September

Köln Die Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ auf Vox geht in die nächste Runde. Die fünfte Staffel mit zwölf neuen Folgen startet am 4. September.

Wie gehabt sind als „Löwen“, also als mögliche Investoren, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Frank Thelen und Dagmar Wöhrl dabei. Dazu kommen Judith Williams und Georg Kofler, die sich in der Gründer-Show abwechseln, wie Vox am Mittwoch mitteilte.