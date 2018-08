Alf bald wieder im TV zu sehen - neue US-Serie geplant

Düsseldorf Eine Warnung an alle Katzen dieser Welt: Alf kommt zurück! Der pelzige Außerirdische mit dem lockeren Mundwerk soll mit einer neu aufgelegten TV-Serie zurückkehren. Seine Sprüche aus den 80ern sind legendär. Wir haben lustigste Beispiele gesammelt.

Wie mehrere Branchen-Medien in den USA berichten, ist die Produktionsfirma Warner Bros. Television an der Neuauflage interessiert und will zeitnah ein Skript zur neuen Serie in Auftrag geben.