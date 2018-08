Eine Doku befasst sich mit dem Leben von Elvis Presley

Berlin Eine gelungene Doku nähert sich dem King of Rock’n’Roll auf ungewöhnliche Weise.

(dpa) Er schlug ein wie eine Bombe. Als Elvis Presley Anfang der 1950er Jahre die Bühne betrat, war das Land bald nicht mehr dasselbe. Mit seinem lasziven Hüftschwung und den respektlosen Rock‘n‘Roll-Nummern brachte der Sänger die prüde amerikanische Nachkriegsgesellschaft ins Wanken. Für den am 8. Januar 1935 geborenen Jungen aus Tupelo im Bundesstaat Mississippi, der in einem Schwarzenviertel aufwuchs, ging der amerikanische Traum in Erfüllung. Und wie steht es heute um dieses Glücksversprechen? Um diese Frage dreht sich der Filmessay „The King – Elvis und der amerikanische Traum“.

Der rebellische Gestus wurde dem King spätestens bei seinem Militärdienst ausgetrieben, danach mutierte er zu einem Geschöpf der Musikindustrie. In unzähligen Kinofilmen, Fernsehshows und Konzerten war Elvis omnipräsent. Rockmusiker John Hiatt kommen auf dem Rücksitz der Limousine die Tränen bei dem Gedanken an den jungen Presley – „zu spüren, wie er in der Falle gesessen hat“.

In einem „Comeback-Special“ 1968 verwandelt sich Elvis ganz in schwarzem Leder noch einmal in den sexy Rock‘n‘Roller von früher. Ein entspannter, witziger Auftritt. Er lästert über seine eigenen Filme, dann hebt er den Mikrofonständer wie eine Harpune in die Luft und sagt: „Moby Dick“. In diesem Moment lebt der amerikanische Mythos. Der Rest ist eine Tragödie. Elvis landet in Las Vegas, spielt auf Geheiß seines Managers unzählige Shows, wird medikamentensüchtig, und stirbt mit nur 42 Jahren am 16. August 1977 in Memphis.