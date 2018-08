Bachelorette 2018: Nadine Klein trinkt Bier, sogar aus der Dose

Düsseldorf Noch 14 Männer kämpfen um das Herz der Bachelorette. Dabei prallen Traum und Wirklichkeit immer wieder aufeinander - und sind offenbar gar nicht allzu weit voneinander entfernt.

Es könnte der ehrlichste Satz sein, den eine Bachelorette je in die Kamera dieser RTL-Sendung gesagt hat: "Wäre das im realen Leben ein Date gewesen, hätte ich das schon sehr seltsam gefunden." Kurz zuvor hatte Jorgo die Gruppe beim Rudeldate am Lagerfeuer zu einer Meditation angeleitet, um Nadines Energiezentren freizuschalten. Dass die Junggesellin diese kleine Überraschung als wirklichkeitsfremd empfindet und das auch sagt, spricht schon einmal für sie.

Und es wird schnell klar, wie viel Wert die Bachelorette auf die Realität legt - und die weniger wirklichkeitsnahen Vorstellungen davon. Die 32-jährige Nadine lädt zunächst sechs Männer zum Date ein, erst Kart fahren, dann grillen. "Also ein Barbecue machen", erklärt Nadine, damit es auch die Zuschauer verstehen, die nicht wissen, was grillen bedeutet. Am Lagerfeuer erzählt die Berlinerin, dass sie auch viele männliche Freunde hat. Kandidat Rafi reißt die perfekt gezupften Augenbrauen nach oben und stammelt ein verständnisloses "Okay". Eddy hingegen findet das gut. "Das erklärt wohl, dass du so locker bist und auch Bier trinkst", schlussfolgert er.