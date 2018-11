Reaktionen auf Böhmermanns Sonderhalt: „Die Bahn macht sowas immer wieder einmal“

Jan Böhmermann bei einem Investorentreffen in München (Archivbild). Foto: dpa/Sven Hoppe

Düsseldorf Im Netz wird über einen Promi-Bonus für Jan Böhmermann diskutiert, weil die Bahn extra für ihn anhielt. Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn versteht die Aufregung nicht. Er findet die Entscheidung der Bahn richtig.

Deutschland redet über Lauenbrück. Die kleine Gemeinde in Niedersachsen war zuvor allenfalls jenen Musikfans ein Begriff, die sich auf dem Weg in den Nachbarort Scheeßel verfahren hatten. Dort pilgern jedes Jahr Zehntausende Besucher zum Hurricane-Festival.

Dass seit Sonntag auch andere Menschen vom 2000-Seelen-Dorf wissen, liegt an Jan Böhmermann und der Deutschen Bahn. Der Satiriker wollte aus Hamburg zu einem Auftritt nach Bremen fahren. Stieg dabei jedoch in einen Expresszug – nächster Halt: Essen Hauptbahnhof. Es folgten „Schweißausbrüche“, Diskussionen und schließlich ein außerplanmäßiger Stopp in Lauenbrück, nur für Böhmermann.