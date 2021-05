Humorvoller Sommer-Song : Carolin Kebekus und Karl Lauterbach singen „La Vida sin Corona“

Düsseldorf Carolin Kebekus ist frischgebackene Grimme-Preis-Gewinnerin und startet in die nächste Staffel der „Carolin Kebekus Show“ im WDR. Prominenter Gast in einem Musikvideo: Karl Lauterbach.

"Die Carolin Kebekus Show" ist ab 27. Mai 2021 acht Mal in Folge am Donnerstagabend um 22.50 Uhr im Ersten zu sehen. Zum Abschluss der Staffel wird noch ein Best of am 18. September 2021 im WDR Fernsehen zu sehen sein. Die Sendungen werden jeweils am Freitag um 20.15 Uhr bei ONE wiederholt.