„Kinderleicht und mit wenigen Klicks“ : Deutsche Bahn bietet Online-Erstattung an

Deutsche Bahn bietet Online-Erstattung an

Berlin Seit Jahren warten viele Kunden der Deutschen Bahn auf diese Möglichkeit, nun ist es soweit: Seit dem 1. Juni können sie bei Verspätungen auch online ihr Geld zurückfordern. Das analoge Fahrgastrechte-Formular wird deshalb aber nicht verschwinden.

Wer nach einer Zugverspätung bei der Deutschen Bahn einen Teil des Fahrpreises erstattet haben will, muss neuerdings nicht mehr zum Briefkasten oder zum Reisezentrum laufen. Seit dem 1. Juni bietet der Konzern neben dem analogen Erstattungsantrag die Möglichkeit, das Geld online über die Bahn-App einzufordern. „Die Erstattung über das Smartphone ist kinderleicht und mit wenigen Klicks in fünf Minuten erledigt“, teilte Bahnchef Richard Lutz am 24. Mai mit. „Unsere Kunden müssen keine Zugnummern mehr heraussuchen oder Fahrkarten einreichen. Damit machen wir die Entschädigung deutlich einfacher.“