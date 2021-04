Mit Impfstoff von Biontech/Pfizer : Spahn erwartet Impfungen von Schülern über zwölf Jahren in den Sommerferien

Berlin Die Unternehmen Biontech und Pfizer wollen schon in der kommenden Woche die Zulassung ihres Impfstoffes für Kinder ab zwölf Jahren bei der Europäischen Arzneimittelagentur beantragen. Sollte sie schnell erteilt werden, will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn keine Zeit verlieren.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht davon aus, dass zu Beginn des neuen Schuljahres die Schülerinnen und Schüler über zwölf Jahre gegen Corona geimpft werden können - falls eine Zulassung für diese Altersgruppe vorliegt. "Spätestens in den Sommerferien werden wir die über Zwölfjährigen impfen können, wenn die Zulassung da ist", sagte Spahn am Donnerstag in Berlin. "Diese Zusage traue ich mir zu."

Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, verwies auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Spahn auf die Gefahren des Coronavirus gerade auch für Kinder. Das so genannte Long-Covid-Syndrom, also das dauerhafte Auftreten von Symptomen wie Erschöpfung und Atemproblemen nach einer Infektion, trete auch bei Kindern auf, sagte Wieler.

Der Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech könnte nach Angaben von Unternehmenschef Ugur Sahin schon in wenigen Wochen für Kinder einsatzbereit sein und damit sehr viel früher als erwartet. Bereits im Juni könnte das Vakzin ab zwölf Jahren etwa in der EU zugelassen werden, im Herbst dann auch für alle jüngeren Kinder ab sechs Monaten, sagte Sahin in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem "Spiegel".