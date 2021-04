Mit einigen Änderungen : EU-Parlament stimmt für Einführung von Corona-Impfzertifikat zum Reisen

Brüssel Der Gesetzesentwurf für ein europäisches Impfzertifikat wurde vom EU-Parlament angenommen. Allerdings wurde der Entwurf vorab bedeutend abgeändert. Dies könnte noch zu Schwierigkeiten führen.

Das EU-Parlament hat sich grundsätzlich für die Einführung eines Impfzertifikates für das Reisen innerhalb Europas ausgesprochen. Eine Mehrheit von 540 gegen 119 Abgeordnete bei 31 Enthaltungen votierte am Mittwochabend in Brüssel für eine entsprechende Verordnung, wie am Donnerstag bekannt gegeben wurde. Den vorliegenden Gesetzesentwurf hatten die Abgeordneten zuvor allerdings bedeutend abgeändert, was zu Schwierigkeiten in den nun anstehenden Verhandlungen mit den EU-Mitgliedstaaten führen könnte.