Ausgangssperre in Düsseldorf : Fluggäste müssen keine Sanktionen fürchten

Düsseldorf Eigentlich sind Fahrten zum Flughafen kein triftiger Grund, um trotz Ausgangsbeschränkung zwischen 22 und 5 Uhr das Haus zu verlassen. Dennoch müssen Fluggäste nicht mit Sanktionen rechnen.

Die Anreise zu Urlaubsreisen vom und die Heimfahrt nach der Landung auf dem Düsseldorfer Flughafen sind in der Nacht offiziell nicht erlaubt. Mit der bundesweiten Notbremse sind in Städten mit einer Wocheninzidenz von über 100 nächtliche Ausgangssperren in Kraft getreten – so auch in Düsseldorf. Nur noch mit einem triftigen Grund darf man das Haus zwischen 22 und 5 Uhr verlassen. Und Beginn oder Ende einer Urlaubsreise gelten nicht als Grund für eine Ausnahme.