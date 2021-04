Impfkampagne nimmt Fahrt auf : KV Nordrhein hält Abschluss der Erstimpfungen in NRW bis Ende Juni für denkbar

Düsseldorf Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein glaubt daran, dass die Erstimpfungen in NRW bis Ende kommenden Monats abgeschlossen sein könnten. Voraussetzung dafür sei allerdings ein baldiges Ende der Impf-Prioriserung. Sie behindere die Dynamik.

Die feste Reihenfolge bei den Corona-Schutzimpfungen sollte der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein zufolge möglichst bald aufgehoben werden. Nehme die Impfstoffmenge weiter wie angekündigt zu, solle die Priorisierung fallen, forderte der Vorstandsvorsitzende Frank Bergmann am Donnerstag. Sie behindere die Dynamik. Mit Einstieg der niedergelassenen Ärzte in die Impfkampagne vor gut drei Wochen sei man bei der Zahl der Impfungen in NRW deutlich vorangekommen. „In den Praxen wird alles verimpft, was uns erreicht.“ Dagegen lagern rund 100.000 Dosen in den Impfzentren, die bisher laut KNVO nicht verabreicht werden konnten.