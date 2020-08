Corona-Bekämpfung : Maskenpflicht für Partys statt für Jobs

Düsseldorf SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach fordert, die Regeln für Feste statt für den Arbeitsplatz zu verschärfen. Auch Kassenärzte-Chef Bergmann und die Deutsche Telekom warnen vor pauschalen Masken-Vorschriften im Job.

Die Einführung einer Maskenpflicht am Arbeitsplatz, die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer fordert, stößt auf breite Kritik. Mediziner halten nichts von einer pauschalen Regelung. „Eine generelle Maskenpflicht am Arbeitsplatz halte ich für nicht erforderlich“, sagte Frank Bergmann, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KV). „Ob eine Maske geraten ist, hängt davon ab, ob es der Arbeitsplatz und die Tätigkeit erforderlich machen. Das muss man von Fall zu Fall entscheiden.“ Überall, wo entsprechende Hygienestandards gelten, etwa in der Fleisch verarbeitenden Industrie, sei die Maske ja ebenso Pflicht wie an Arbeitsplätzen, an denen Menschen wenig Abstand halten können, weil sie beispielsweise am Fließband arbeiten, wo sie viel kommunizieren müssen oder Arbeitsplätze schlecht belüftet sind. Eine pauschale Antwort sei nicht sinnvoll, so der KV-Chef.