DAK-Studie : Wie sich Homeoffice und mehr Hygiene auf den Krankenstand in NRW auswirken

Düsseldorf Masken und Plexiglasscheiben am Arbeitsplatz schützen vor Corona - und nicht nur das. Laut Krankenkasse DAK zeigt sich im ersten Halbjahr 2021 eine deutliche Veränderung beim Arbeitsausfall.

Der krankheitsbedingte Arbeitsausfall ist im ersten Halbjahr 2021 in Nordrhein-Westfalen nach Angaben der DAK-Gesundheit deutlich zurückgegangen. Grund dafür seien Homeoffice und verstärkte Hygienemaßnahmen, teilte die Krankenkasse in Düsseldorf mit. „In Berufen, in denen die Teams vermehrt im Homeoffice arbeiten konnten, war der Rückgang an Fehltagen im Durchschnitt deutlicher als in Berufen, die eine hohe Präsenz am Arbeitsplatz erfordern“, berichtete die Kasse. Dort hätten sich Corona-Schutzmaßnahmen wie Masken und Plexiglasscheiben positiv ausgewirkt und Atemwegserkrankungen verhindert.