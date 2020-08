Spitzentreffen der Koalition : Ökonom: Aufstockung des Kurzarbeitergelds beenden

Düsseldorf Der Chef der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, warnt davor, Kurzarbeit zu „heroisieren“. Sie dürfe nicht Unternehmen ohne Zukunft am Leben halten. Die Aufstockung auf 87 Prozent müsse auslaufen. Und eine Verlängerung müsse mit Weiterbildung verknüpft werden.

Der Chef der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, hält nichts davon, die großzügigen Regelungen zur Kurzarbeiter zu verlängern. „Es macht keinen Sinn, das Kurzarbeitergeld zu heroisieren, weil es in der Finanzkrise gut funktioniert hat“, sagte der Freiburger Ökonom unserer Redaktion. „Die Kurzarbeitsregelung kann kurzzeitig verhindern, dass Beschäftigte in die Arbeitslosigkeit gehen. Aber sie darf nicht zur Strukturkonservierung führen, indem Unternehmen ohne tragfähiges Geschäftsmodell dadurch am Leben erhalten oder Umstrukturierungen innerhalb von Unternehmen verhindert werden.“

Die Spitzen der großen Koalition wollen am Dienstag über die Vorschläge von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) beraten. Heil will die Laufzeit für Kurzarbeit um ein Jahr auf zwei Jahre verlängern und wird dabei von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstützt. Zudem will er den erleichterten Zugang zur Kurzarbeit und die Aufstockung der Zahlung auf 80 und 87 Prozent verlängern. Bisher gelten diese Vergünstigungen nur bis Ende des Jahres. Die Gewerkschaften werben dagegen dafür, die Regelungen zu verlängern. Allein im Gastgewerbe seien 465.000 Beschäftigte in Kurzarbeit, viele hätten längst alle Rücklagen aufgebraucht, erklärte die Gewerkschaft NGG. Die Angestellten seien dringend auf das Geld angewiesen.