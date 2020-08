Mit Coronavirus infiziert : Ex-Sprint-Superstar Usain Bolt in Quarantäne

Ex-Sprint-Superstar Usain Bolt in Quarantäne

Kingston Usain Bolt ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der achtmalige Olympiasieger befindet sich in Quarantäne. Wie er sich fühlt und wie es jetzt weitergeht.

Der achtmalige Sprint-Olympiasieger Usain Bolt ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies bestätigte Christopher Tufton, Gesundheitsminister von Jamaika, auf einer Pressekonferenz in Kingston.

Stay Safe my ppl 🙏🏿 pic.twitter.com/ebwJFF5Ka9

Mutmaßlich hat sich der elfmalige Weltmeister auf einer Party zu seinem 34. Geburtstag am Freitag vergangener Woche angesteckt. In einem Videoclip, der auf seinem Instagram-Account veröffentlicht wurde, berichtete Bolt, bislang habe er keine Krankheitssymptome: "Ich werde nun in Quarantäne bleiben und meine Freunde informieren, dass sie es auch tun."