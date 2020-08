Aufgabe bei Leichtathletik-DM : Krause nach Erschöpfungs-Aus ratlos

Braunschweig Ausgerechnet "Miss Zuverlässig" Gesa Felicitas Krause war eine der großen Verliererinnen bei den deutschen Meisterschaften. Die WM-Dritte verstand nach ihrem Erschöpfungs-Aus die Welt nicht mehr.

"Es fällt mir gerade schwer, das, was passiert ist, in Worte zu fassen", sagte die 28-Jährige und sprach von einer "großen Enttäuschung". Sie müsse "ehrlich gestehen, es ging von Anfang an wenig. Wir waren nicht schnell unterwegs", so Krause nach dem Rennen im Glutofen: "Aber selbst das Tempo fiel mir verhältnismäßig schwer."

Was war bloß mit Krause los? Die deutsche Rekordhalterin hatte im Vorfeld massiv und medienwirksam darum gekämpft, dass die Mittel- und Langstrecken trotz Corona noch in das Meisterschafts-Programm aufgenommen werden, nach der Verschiebung der Olympischen Spiele ins nächste Jahr sollten die Titelkämpfe ein Highlight für sie in dieser Saison werden. Und wie immer bereitete sich Krause gewissenhaft vor, nach Braunschweig reiste sie unmittelbar aus einem Höhentrainingslager in der Schweiz an. Aber vielleicht war genau das auch das Problem.