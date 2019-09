Landtagswahlen : Mehr Erdung tut Not

Berlin Die Volksparteien suchen das Volk. Sie müssen sich beeilen, dass ihnen noch jemand zuhören. Denn die AfD war schon da.

Das trifft auf anderer Ebene nun auch für die schwierige Regierungsbildung in Sachsen und Brandenburg zu, die durch die Stärke der AfD enorm erschwert wird. Die Grünen werden sowohl für ein Bündnis mit CDU und SPD oder für eine Koalition mit SPD und Linken gebraucht. Für die Bundespartei ist das ein Spagat. In Dresden erleben die Grünen eine konservative CDU mit einem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, der schon jetzt vor „Verboten und Steuererhöhungen“ warnt und die Ökopartei damit provoziert. In Potsdam hätten sie mit Ingo Senftleben einen Mitte-Links stehenden Christdemokraten, den sie als geradlinig beschrieben haben, müssen sich aber auch offen für die Linke zeigen. Die Gefahr, für beliebig erklärt zu werden, ist groß. Und die Gefahr, dass Dreierbündnisse brüchig sind, auch.

Da lohnt sich ein Blick nach „Kenia“ in Sachsen-Anhalt und „Jamaika“ in Schleswig-Holstein. Diese Dreier-Konstellationen regieren geräuschlos. Jeder bekommt etwas und keiner alles. Der Kompromiss, der in der Politik aus der Mode kommt, wird dort gepflegt. Das ist gut so. Wie auch die Mahnung des CDU-Fraktionschefs in Mecklenburg-Vorpommern: Das Dorffest ist wichtiger als der Landespresseball. Mehr Erdung tut Not. Wie im wirklichen Leben.