Erstes Hilfetelefon für Männer : NRW kündigt Maßnahmen zum Schutz vor häuslicher Gewalt an

Düsseldorf Häusliche Gewalt stellt viele Menschen nicht nur in Zeiten von Corona vor Herausforderungen. Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach verkündet Maßnahmen zur Hilfe von Opfern. Dabei geht es auch um Hilfe für von Gewalt betroffene Männer.

Das Gleichstellungsministerium in Nordrhein-Westfalen hat Maßnahmen zum Schutz von Opfern häuslicher Gewalt angekündigt. So sollen 1,5 Millionen Euro aus dem Rettungsschirm an rund 180 Frauenhäuser und Beratungsstellen gehen, wie Ministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Mittwoch mitteilte. Zwar sei bislang in NRW kein Anstieg der häuslichen Gewalt festgestellt worden, die Einrichtungen zum Schutz von Mädchen und Frauen hätten jedoch durch die Corona-Krise erhebliche finanzielle Engpässe.