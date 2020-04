Lockerung in Corona-Pandemie : Größere Geschäfte in NRW dürfen mit reduzierter Fläche öffnen

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen dürfen von kommendem Montag an auch größere Geschäfte wieder öffnen. Sie müssen dann allerdings ihre Verkaufsfläche auf höchstens 800 Quadratmeter begrenzen.

NRW passt damit seine Corona-Schutz-Regelungen in diesem Punkt an andere Bundesländer an, teilte die Landesregierung am Mittwoch weiter mit. Dort dürfen Geschäfte schon jetzt öffnen, wenn die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter eingeschränkt wird. Allerdings mussen ebenfalls die Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen erfüllt werden.