Unterrichtsbeginn in NRW : Grüne fordern Last-Minute-Schulstopp

Ab Donnerstag geht es wieder los. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Düsseldorf Am Donnerstag strömen Hunderttausende Schüler zurück an die Schulen. Die NRW-Landesregierung hält trotz massiver Bedenken zahlreicher Lehrer, Schüler und Eltern sowie der kommunalen Spitzenverbände an dem Termin fest. Die Grünen in NRW starten einen letzten Appell an den Ministerpräsidenten.

In einem gemeinsamen Schreiben an Armin Laschet (CDU) haben führende Grüne ein letztes Mal an den Ministerpräsidenten appelliert, den Unterrichtsstart zu verschieben. In dem Brief, der unserer Redaktion vorliegt, schreiben die Chefin der Grünen-Landtagsfraktion Monika Düker, die bildungspolitische Sigrid Beer und Parteichef Felix Banaszak, sie hätten den Eindruck gewonnen, „dass Ihre Landesregierung die Schulöffnungen in NRW ohne ausreichende Vorbereitungen hinsichtlich der überall und ausreichend zur Verfügung stehenden Schutzvorkehrungen, ohne eine transparente und konsistente Kommunikation gegenüber den Beteiligten und vor allem ohne die Einbindung, ja sogar gegen den ausdrücklich artikulierten Widerstand der Betroffenen vornimmt“.

Die Grünenpolitiker werfen der Landesregierung vor, Äußerungen etwa der Bildungsverbände und Gewerkschaften, der Eltern- und Schülervertretungen sowie der Kommunen ignoriert zu haben, Schüler berichteten, dass sie Angst hätten, sich selbst oder Angehörige zu infizieren, insbesondere wenn diese Vorerkrankungen haben, heißt es. „Eltern berichten, dass sie es kaum verantworten können, ihre Kinder in die Schulen zu schicken und diesem Druck auszusetzen.“ Lehrer hätten geäußert, dass sie sich keinesfalls ausreichend geschützt fühlten. „Kommunale Verantwortungsträger haben Sie angeschrieben, um zu betonen, dass die von Ihrer Landesregierung betriebenen übereilten Schulöffnungen nicht umgesetzt werden können.“