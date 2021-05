Tätlicher Angriff in Mönchengladbach-Rheydt : Männer bedrohen und berauben 21-Jährigen

Mönchengladbach Schon wieder gab es einen tätlichen Angriff in der Rheydter City. Drei Männer, einer davon bewaffnet mit einem Messer, schlugen gemeinsam auf ihr Opfer ein.

Drei Männer haben am Sonntag um 19.30 Uhr an der Nordstraße einen 21-Jährigen mit einem Messer bedroht und beraubt. Wie die Polizei berichtet, befand sich der 21-Jährige zu Fuß auf dem Weg nach Hause, als er von den drei ihm fremden jungen Männern angesprochen wurde. Sie bedrängten ihn und verlangten, dass er ihnen seine Hüfttasche aushändigte, was der 21-Jährige verweigerte. Einer der drei Täter bedrohte ihn daraufhin mit einem Messer und machte damit Bewegungen in seine Richtung, denen der 21-Jährige jedoch ausweichen konnte. Schließlich umzingelten die drei ihn. Einer schlug ihn mit der Faust gegen den Kopf. Dadurch ging der 21-Jährige zu Boden. Die drei Täter schlugen zu dritt weiter auf ihr liegendes Opfer ein und nahmen ihm seine Tasche ab. Dann flüchteten sie in die Wilhelm-Strater-Straße und von dort über einen Fußweg weiter in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die drei Täter sind allesamt um die 20 Jahre alt und waren zur Tatzeit dunkel gekleidet. Der erste ist 1,75 bis 1,80 Meter groß, dünn, hat dunkle Hautfarbe und schulterlange Rastalocken. Er hat einen auffallend kleinen Kopf. Der zweite Täter ist ungefähr 1,90 Meter groß, Dreitagebart, südländischen Phänotyps und hat eine kräftige Statur. Er hatte eine Kapuze auf den Kopf gezogen. Der dritte Täter ist circa 1,80 Meter groß, hat eine normale Statur und ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug eine Hüfttasche und einen Bart. Die Polizei erbittet Hinweise unter 02161 290.