Spende für Covid-19-Patienten : Hinterbliebene von Stephen Hawking stiften sein Beatmungsgerät

Der Physiker Stephen Hawking sitzt neben einer Lampe mit dem Titel „Black hole light“ des Erfinders Mark Champkins, die ihm während seines Besuchs im Science Museum in London geschenkt wurde. Foto: dpa/Philip Toscano

London Das Beatmungsgerät des berühmten britischen Physikers Stephen Hawking soll nun Corona-Patienten helfen. Das teilte Hawkings Tochter Lucy mit, nachdem sie das Gerät einem Krankenhaus stiftete.

Die Hinterbliebenen des britischen Physikers Stephen Hawking haben dessen Beatmungsgerät angesichts der Corona-Pandemie an ein Krankenhaus gespendet. Das Gerät ihres 2018 verstorbenen Vaters sei dem Royal Papworth Hospital in Cambridge gestiftet worden, teilte Hawkings Tochter Lucy am Mittwoch mit. Dort war der Physiker, der unter der Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) litt, immer wieder behandelt worden.