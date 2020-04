Corona-Fragen : Wird Laschet die meisten Corona-Toten in Deutschland zu verantworten haben?

Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht bei einer Presseerklärung. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Wir beantworten die häufigsten Leserfragen zur Corona-Pandemie. Heute: Wird Armin Laschet in die Geschichte eingehen als der Ministerpräsident, der in seinem Bundesland die meisten Corona-Toten zu verantworten hat?

Zur Beantwortung dieser Leser-Frage müssen die Infiziertenzahlen sowie die Anzahl der Todesfälle jedes Bundeslandes in Deutschland verglichen und gegenüber gestellt werden.

Bei den Infizierten-Zahlen liegt Bayern vorn

Schaut man sich die Anzahl der bestätigten Infektionen in den einzelnen Bundesländern (Quelle: Robert-Koch-Institut, Stand: 22.04.2020, 0 Uhr) an, liegt aktuell Bayern mit beinahe 39.000 Fällen in Deutschland vorn, gefolgt von NRW mit etwa 30.000 und Baden-Württemberg mit knapp 29.000 Fällen.

Bei der Betrachtung sollte allerdings die unterschiedliche Einwohnerzahl der jeweiligen Bundesländer nicht außer Acht gelassen werden: In Baden-Württemberg leben derzeit etwa 11 Millionen Menschen, in Bayern etwa 13, in Nordrhein-Westfalen aber beinahe 18 Millionen Menschen. Aussagekräftiger ist also die Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner in den jeweiligen Bundesländern.

Diese sieht in den ausgewählten Bundesländern wie folgt aus:

Bayern: 297 Infizierte/100.000 Einwohner

Baden-Württemberg: 261 Infizierte/100.000 Einwohner

Nordrhein-Westfalen: 168 Infizierte/100.000 Einwohner

Relativ gesehen liegt Bayern bei der Zahl der Infizierten also ebenfalls vorn, Baden-Württemberg auf Platz zwei, NRW hingegen steht mit seinen 168 Infizierten pro 100.000 Einwohner in Deutschland auf Platz fünf von 16.

Nordrhein-Westfalen bei Corona-Toten auf Platz vier

Sieht man sich nun die Zahlen der Corona-Toten in den 16 Bundesländern an, ergibt sich ein ähnliches Bild. Die meisten Corona-Toten hat derzeit Bayern (1424 bestätigte Todesfälle), gefolgt von Baden-Württemberg (1063) und schließlich Nordrhein-Westfalen (964).

Die Anzahl der Todesfälle pro 100.000 Einwohner sieht hingegen wieder etwas anders aus:

Bayern: 10,89 Todesfälle/100.000 Einwohner

Baden-Württemberg: 9,6 Todesfälle/100.000 Einwohner

Nordrhein-Westfalen: 5,38 Todesfälle/100.000 Einwohner

Mit etwa 5 Todesfällen pro 100.000 Einwohner steht NRW auf Platz vier der Bundesländer-Liste in Deutschland. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ist derzeit also nicht der Ministerpräsident, der in seinem Bundesland die meisten Corona-Toten zu verantworten hat.

Zukünftige Entwicklung der Zahlen

Ob Armin Laschet aber künftig der Ministerpräsident sein wird, der in seinem Bundesland die meisten Corona-Toten zu verantworten hat, ist schwer zu sagen. Denn die weitere Entwicklung der Infizierten- und Toten-Zahlen kann – auch vor dem Hintergrund der kürzlich durch die Regierung erlassenen Lockerungen der Maßnahmen – niemand sicher voraussehen.

Hinweise gibt aber die jeweilige Verdopplungszeit der Infizierten-Zahlen in den Bundesländern – also der Zeitraum, in der sich die Zahl der Infizierten verdoppelt.

Auch diese Kennzahl entwickelt sich in NRW derzeit in eine positive Richtung: Nach aktuellen Angaben des Karlsruher Institute of Technology (KIT) vom Mittwoch verdoppeln sich die Infizierten-Zahlen in NRW derzeit nur noch alle 17 Tage, während sie es in Baden-Württemberg alle 16 und in Bayern noch alle 14 Tage tun.