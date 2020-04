laschetfordert : Fiktive Vorschläge des NRW-Ministerpräsidenten bei Twitter im Trend

Düsseldorf Die Politik ist sich derzeit uneinig darüber, wie viele Lockerungen der Corona-Maßnahmen derzeit zu viel sind. Bundeskanzlerin Merkel warnt zur Vorsicht, NRW-Ministerpräsident spricht von vielen Lockerungen – und löst damit einen Twitter-Trend aus.

Der Trend um den Ministerpräsidenten kam auf, weil der Politiker in den vergangenen Tagen immer wieder Lockerungen der Corona-Maßnahmen gefordert und teilweise auch durchgesetzt hatte. Noch am Montag hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hingegen eindringlich dazu aufgerufen, bei der Einhaltung der Regeln nicht nachzulassen, und in einer Schaltkonferenz des CDU-Präsidiums kritisch von „Öffnungsdiskussionsorgien“ in einigen Ländern gesprochen.