Vertrag läuft im Juni aus : EU ordert vorerst keinen weiteren AstraZeneca-Impfstoff

Brüssel/Paris Mitten im Rechtsstreit wegen Lieferverzögerungen mit dem Impfstoffhersteller AstraZeneca verzichtet die EU-Kommission vorerst auf eine Verlängerung des Liefervertrags. Der endet im Juni.

"Wir haben den Auftrag über den Juni hinaus nicht verlängert", sagte Binnenmarktkommissar Thierry Breton am Sonntag. Er schlug die Tür für neue Lieferverträge aber nicht zu. "Wir werden sehen, was passiert", sagte er. Breton fügte hinzu, dass das Covid-Mittel von AstraZeneca "ein sehr guter Impfstoff" sei. Die Kommission befindet sich in einem Rechtsstreit mit dem Unternehmen wegen Lieferverzögerungen.