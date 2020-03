Konkrete Hilfen : Spahn kündigt Entlastungen und Hilfen für Pflegebranche an

Berlin Angesichts der Corona-Krise sollten Pflegekräfte von jeder nicht unmittelbar notwendigen Bürokratie entlastet und Pflegeheimbewohner besser vor dem Virus geschützt werden. Bundesgesundheitsminister Spahn kündigte finanzielle und personelle Hilfen für die Branche an.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat am Donnerstag konkrete Hilfen für die Pflegebranche in der Corona-Krise angekündigt. Dazu zählen Entlastung von Bürokratie, finanzielle Hilfen und personelle Unterstützung. Ziel sei, so der Gesundheitsminister, dass Pflegekräfte gesund bleiben und Pflegebedürftige nicht mit dem Virus in Kontakt kommen. Das Programm solle dazu beitragen, „dass gute Pflege auch in Zeiten von Corona möglich ist“, sagte Spahn in Berlin. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, begrüßte die Maßnahmen und sagte, die Leistungen der Pflegekräfte seien unverzichtbar für die Gesellschaft.