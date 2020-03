Seit 70 Jahren durchgängig geöffnet : Hamburger Kneipe muss wegen Corona schließen – und hat gar keinen Schlüssel für die Tür

Hamburg In ganz Deutschland müssen wegen des Coronavirus die Kneipen dicht machen. In Hamburg schloss nun auch der „Elbschlosskeller“. Zum ersten Mal seit 70 Jahren. Das Problem: Es gab keinen Schlüssel, um die Tür abzuschließen,

Es gibt viele Dinge, die die Menschen in Zeiten der Coronakrise umtreiben. Wie bekomme ich trotz Arbeit meine Kinder beschäftigt, die nicht in die Schule oder den Kindergarten gehen? Wie kann ich meine alten Eltern auf Trab halten, ohne ihnen zu nahe zu kommen und sie vielleicht zu gefährden? Unternehmer fragen sich, wie sie ihre Angestellten bezahlen können. Es sind Probleme vielerorts, die eine Lösung benötigen.

So auch in Hamburg in der Kneipe „Elbschlosskeller“. Die Kultkneipe mitten im Herzen des Kultkiez St. Pauli muss aufgrund der behördlichen Auflagen schließen. So weit, so gut oder auch nicht. 24 Stunden am Tag hatte die Kneipe zuvor geöffnet und das seit 70 Jahren durchgehend. Richtig länger geschlossen war sie nie. Als Wirt Daniel Schmidt das Lokal nun dichtmachen wollte, stellte sich das Problem: Die Tür hat keinen Schlüssel – nie gehabt, weil die Kneipe ja immer offen war.