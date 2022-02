Einigung von Bund und Ländern : Zusätzliche Hilfen für Schweinezüchter

Ein Ferkel in einem Schweinezuchtbetrieb (Archiv). Foto: dpa/Holger Hollemann

Exklusiv Berlin Schweinezüchter sollen künftig Härtefallhilfen beantragen können. Wirtschaftsminister Habeck sprach von einer pragmatischen Lösung. Die Finanzierung wird von Bund und Ländern übernommen.

„Das ist eine gute Lösung", sagte Habeck. „Ich weiß, wie hart die Lage für die Schweinezüchter ist und wie schwer es für viele ist, über die Runden zu kommen. Daher ist es richtig, dass die Länder in Härtefällen Unterstützung leisten können“, so der Minister. „Dass hier die Länder nun pragmatische Vorschläge machen, ist gut. So ein Miteinander ist wirklich hilfereich."