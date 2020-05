Covid-Drink und Dampf : Kuriose Mittel gegen Corona weltweit

Antananarivo/Neu Delhi Der Kampf gegen das Coronavirus führt weltweit zu teils abstrusen Ideen. Einige Menschen setzen auf uralte Traditionen, andere auf fragwürdige Praktiken. Und manche Vorschläge sind schlicht absurd.

In etlichen Ländern wird in der Corona-Krise auf traditionelle Medizin gesetzt. Etwa in Bolivien, wo es einen großen Anteil an Indigenen in der Bevölkerung und einen Minister für Traditionelle Medizin gibt. „In Bolivien haben wir Pflanzen, die helfen können“, meinte jüngst der stellvertretende Minister ebendieses Ministeriums, Felipe Quilla Muni. Beliebt ist ein Dampf aus Eukalyptus und Kamille. Die Leute atmen diesen ein, etwa in Dampfkabinen, die in der Nähe einiger Krankenhäuser und Banken aufgestellt wurden.