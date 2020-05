Arme Länder in der Krise : Vereinte Nationen verdreifachen Milliardenbedarf für Corona-Nothilfe

Mark Lowcock, UN-Nothilfekoordinator, stellt bei einer Pressekonferenz am Sitz der Vereinten Nationen in Genf einen Bericht vor. Foto: dpa/Salvatore Di Nolfi

Genf/New York Die Corona-Krise hat weltweit verheerende Auswirkungen. In den ärmsten Ländern gibt es aber keine Sozialprogramme, es drohen Hungersnöte. Die Vereinten Nationen brauchen Milliarden für Nothilfe.

Nothilfe, um die Ärmsten vor Hungersnöten zu retten, sei im Interesse aller Länder, sagte UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock der Deutschen Presse-Agentur. Im Nahen Osten und in der Sahel-Zone in Afrika gebe es bereits Anzeichen für wachsende Terroraktivitäten, sagte er. „Es ist schwierig, Ursache und Wirkung schon klar zu benennen, aber die Corona-Krise bereitet den Boden für größere Probleme.“ Armut treibe Menschen in die Arme bewaffneter Terrorgruppen, die vielleicht Familienhilfe versprechen. Zudem sei Armut ein Treiber der Migration. „Wenn Menschen nicht überleben können, machen sie sich auf den Weg.“ Der beste Ansatz, das zu verhindern sei es, zur Stabilität in den Ländern beizutragen.