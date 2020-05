Studie aus Harvard mit RKI-Daten : Junge Erwachsene sind Treiber der Corona-Pandemie

Junge Menschen zwischen 20 und 24 Jahren sollen das Coronavirus hauptsächlich verbreiten. Foto: imago images/Ralph Peters/Ralph Peters via www.imago-images.de

Düsseldorf Teenager und junge Erwachsene halten sich nicht gleichermaßen an Kontaktbeschränkungen wie Kinder und ältere Erwachsene. Das ist das Ergebnis einer Studie von Wissenschaftlern der Harvard-Universität.

Junge Erwachsene und Jugendliche könnten bei der Verbreitung des Coronavirus eine wesentliche Rolle spielen. Zu dieser Einschätzung kommen die Epidemiologen Edward Goldstein und Marc Lipsitch von der Harvard University in Boston. Sie verglichen Zahlen des Robert-Koch-Instituts aus den Wochen 10 und 11 (vor Kontaktverboten) mit denen der Wochen 13 und 14 (nach Schulschließungen). Nicht, um „Schuldige“ auszumachen, sondern um Politikern Daten an die Hand zu geben, wie sich das Virus mit zielgenauen Maßnahmen in bestimmten Bevölkerungsgruppen eindämmen lässt. Die Studie wurde im Fachblatt „Eurosurveillance“ veröffentlicht.