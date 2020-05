Beschlüsse im Überblick : Merkel kündigt regionale Notfallmechanismen im Kampf gegen Corona an

Merkel kündigt regionale Notfallmechanismen im Kampf gegen Corona an

Die Kanzlerin am Mittwoch kurz vor der Pressekonferenz. Foto: dpa/Michael Sohn

Berlin Nach den Worten der Kanzlerin ist die Entwicklung in der Corona-Pandemie trotz erster Öffnungsschritte gut. Die täglichen Neuinfektionen lägen bundesweit zum Teil nur im dreistelligen Bereich. Trotzdem befinde man sich in der „allerersten Phase“.

Das sagte Angela Merkel am Mittwoch in Berlin nach einer Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie. Die Zahlen seien „sehr erfreulich“. Allerdings habe man erst die allererste Phase der Pandemie hinter sich. Man stehe noch vor einer langen Auseinandersetzung mit dem Virus. Daher sei es weiterhin wichtig, Abstand zu halten und einen Mund-Nasen-Schutz im öffentlichen Raum zu tragen.