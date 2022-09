Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 7. September 2022) : Sieben-Tage-Inzidenz unterschreitet 300er Grenze

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt meldet 135 Neuinfektionen für die Vitusstadt. Fast genauso viele Bürger gelten jetzt wieder als genesen. Der Überblick.

1148 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 7. September. Am Vortag lag die Zahl bei 1138 – und damit bei einem Drei-Monats-Tief.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch mit 288,1 an (Vortag: 317,3). Damit liegt der Wert wieder unter der 300er Marke. Das war zuletzt am 3. Juni 2022 (also vor rund drei Monaten) der Fall.