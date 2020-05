Corona-Fragen : Welche Kontaktbeschränkungen gelten in NRW?

Düsseldorf Wir beantworten die häufigsten Leserfragen zur Coronavirus-Pandemie. Heute geht es um soziale Kontakte und die Kontaktbeschränkungen in NRW - und wie die derzeit überhaupt aussehen.

Hier die Antwort: Grundsätzlich sollten Kontakte auf ein absolut notwendiges Minimum reduziert werden, um die Ausbreitung des Coronavirus zu erschweren. Das Land NRW hat deswegen die Corona-Schutzverordnung erlassen. Darin wird geregelt, was verboten ist, und was noch erlaubt ist.

Dieser Abstand ist auch in den wieder geöffneten Geschäften, Schulen, Praxen oder Verwaltungsgebäuden einzuhalten. Zudem ist eine Mund-Nase-Bedeckung im Nahverkehr, in Geschäften und in Praxen zu tragen. Für nicht öffentliche Orte, also die Wohnung oder das Haus, gelten aber auch Einschränkungen. Partys, Geburtstagsfeiern oder anderweitige Feiern sind als Veranstaltungen ebenfalls verboten, auch das regelt die Corona-Schutzverordnung.