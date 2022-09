Corona-Pandemie : Der Kreis Viersen meldet 876 Neuinfektionen

Nach einer Hochrechnung des Kreises Viersen sind dort derzeit insgesamt 2224 Menschen infiziert. Foto: dpa/Thomas Frey

Kreis Viersen Das Gesundheitsamt hat seit Donnerstag, 1. September, 876 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert – davon 224 in Viersen, 171 in Nettetal, 55 in Brüggen, 69 in Schwalmtal, 38 in Niederkrüchten.

