Wirbelsturm "Dorian" : 500.000 Haushalte in Kanada ohne Strom

Halifax Nach den verheerenden Zerstörungen auf den Bahamas ist der Wirbelsturm "Dorian" abgeschwächt nach Kanada weitergezogen. Dort traf es die Provinz Nova Scotia jedoch hart.

Der Wirbelsturm "Dorian" hat am Wochenende auch im Osten Kanadas schwere Schäden angerichtet. In der Hafenstadt Halifax wurden Windgeschwindigkeiten von 140 Stundenkilometern gemessen, in der Provinz Nova Scotia waren nach Angaben der Behörden 500.000 Haushalte ohne Stromversorgung. Auf den Bahamas stieg die Zahl der Toten auf mindestens 43, hunderte Einwohner der Inseln warteten auf ihre Evakuierung.

Teils wurden an der Ostküste Kanadas infolge des Wirbelsturms fast 20 Meter hohe Wellen beobachtet. Die kanadische Regierung schickte rund 700 Soldaten in die betroffenen Provinzen. Sie sollen bei der Wiederherstellung der Stromversorgung, der Beseitigung von Straßenschäden und anderen Rettungsmaßnahmen behilflich sein.

Im US-Bundesstaat Florida traf derweil ein Kreuzfahrtschiff mit 1500 Geretteten ein. Das Schiff der Gesellschaft Bahamas Paradise Cruise Line legte am Samstag in der Nähe von Palm Beach an. Die 1500 Passagiere, die von den Bahamas kamen, verfügten über Einreisepapiere für die USA. In Marsh Harbour auf den Bahamas warteten derweil hunderte Menschen auf eine Möglichkeit zur Ausreise.