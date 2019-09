Gefahr noch nicht vorbei : Hurrikan „Dorian“ wütet seit Sonntag auf den Bahamas

McLean's Town Cay/Freeport Der Hurrikan „Dorian“ hat nach Schätzung des Roten Kreuzes bis zu 13 000 Häuser auf den Bahamas schwer beschädigt oder zerstört. Inselbewohner filmten, wie „Dorian“ Dächer wegriss, Autos herumwirbelte und Stromleitungen zerstörte.

Nach ersten Einschätzungen vor Ort seien zudem Brunnen auf den Abaco-Inseln durch Überschwemmungen mit Salzwasser verunreinigt worden. Es herrsche daher ein dringender Bedarf an sauberem Wasser - ebenso wie an Unterkünften und Gesundheitsversorgung.

„Wir wollen, dass sie sich in Sicherheit bringen“, sagte der Staatsminister von Grand Bahama, Kwasi Thompson. „Es werden weitere zehn bis zwölf Stunden sein, in denen wir damit bombardiert werden.“ Thompson sagte, man erhalte Notrufe über steigende Fluten. Rettungskräfte könnten aber bei dem schlechten Wetter nicht nach draußen. „Sie sind bereit, in diese Gegenden zu gehen, sobald das Wetter nachlässt“, sagte er.

Am Sonntag hatte „Dorian“ Abaco Island verwüstet. Betroffene riefen bei Radiosendern an und suchten auf sozialen Medien nach ihren Lieben. „Wir haben katastrophalen Schaden hier in Abaco erlitten“, sagte das Parlamentsmitglied Darren Henfield zu Reportern. Behördenvertreter hätten noch keine Informationen dazu, was mit nahe gelegenen kleinen Inseln, sogenannten Cays, passiert sei. „Beten Sie weiter für uns“, bat Henfield.