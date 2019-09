Angriff auf E-Mail-System : Hacker stehlen US-Pensionsfonds 4,2 Millionen Dollar

Oklahoma City Hacker haben einem US-Pensionsfonds 4,2 Millionen Dollar (3,8 Millionen Euro) gestohlen. Sie entwendeten es von einem Pensionsfonds für Polizisten des Staats Oklahoma, dem Oklahoma Law Enforcement Retirement System.

Auf der Internetseite des Pensionsfonds stand am Freitag gleichwohl, dass keine Pensionszahlungen an irgendeinen Versicherten in Gefahr seien. Der Cyber-Diebstahl sei vermutlich durch einen Angriff auf das E-Mail-System erfolgt, doch die Ermittlungen liefen, sagte Donelle Harder, eine Sprecherin des Gouverneurs von Oklahoma. Das E-Mail-System wird von einer staatlichen Einrichtung verwaltet.