Papst zu Besuch in Madagaskar : Franziskus fährt mit Papamobil aus madegassischer Herstellung

Antananarivo In diesem Vehikel hat man den Papst bislang noch nicht gesehen: Franziskus benutzt bei seinem derzeitigen Besuch in Madagaskar eine Sonderanfertigung der legendären Automanufaktur Karenjy.

Es handelt sich um einen Umbau des vierradgetriebenen Flaggschiffmodells Mazana II in der Cabrio-Version. Für den rückwärtigen Einstieg, den erhöhten Papstsitz und die mitfahrenden Personenschützer wurden nach Herstellerangaben die Hinterradaufhängung verstärkt und die Gewichtsverteilung angepasst. Franziskus ist noch bis Montag in den afrikanischen Inselstaat.

Nach einer Schließung 1993 nahm das Unternehmen 2009 auf Initiative des französischen Entwicklungshilfeprojekts Le Relais die Produktion wieder auf. Die mit ihrem kantigen Design und in ihrer reinen Funktionalität an Kübelwagen erinnernden Autos werden in dem Betrieb mit 70 Mitarbeitern bis heute in Handarbeit gefertigt. Am Papamobil für Franziskus arbeiteten nach Unternehmensangaben 15 Personen fünf Monate lang.